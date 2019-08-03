У Туреччині загорівся пасажирський автобус, 5 загиблих
Фото, відео
Укрінформ
5 людей загинули та 15 потерпіли внаслідок пожежі в пасажирському автобусі в Іврінді в Баликесірі, що на північному заході Туреччини.
Про це повідомляє Sakarya Gazetesi.
«5 людей загинули, з них 2 дитини, в результаті пожежі в пасажирському автобусі, причиною якої, за попередніми даними, стала технічна несправність транспортного засобу», - повідомив губернатор провінції Балікесір Ерсін Язиджи.
Пасажирський автобус, який рухався за маршрутом Чанаккале Кючюккюйю – Анкара (із заходу країни в центральну частину – ред.) загорівся на дорозі, в провінції Баликесір.
Загалом у автобусі перебувало 34 пасажири. Як видно на відео, на місце події прибули пожежники, вони загасили полум'я, але транспортний засіб згорів вщент за лічені хвилини.
Наразі триває слідство, поліція з’ясовує причини пожежі та особи загиблих пасажирів.
Фолто: www.sakaryagazetesi.com.tr