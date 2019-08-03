У Туреччині загорівся пасажирський автобус, 5 загиблих

У Туреччині загорівся пасажирський автобус, 5 загиблих

Фото, відео
Укрінформ
5 людей загинули та 15 потерпіли внаслідок пожежі в пасажирському автобусі в Іврінді в Баликесірі, що на північному заході Туреччини.
Про це повідомляє Sakarya Gazetesi.

«5 людей загинули, з них 2 дитини, в результаті пожежі в пасажирському автобусі, причиною якої, за попередніми даними, стала технічна несправність транспортного засобу», - повідомив губернатор провінції Балікесір Ерсін Язиджи.

Пасажирський автобус, який рухався за маршрутом Чанаккале Кючюккюйю – Анкара (із заходу країни в центральну частину – ред.) загорівся на дорозі, в провінції Баликесір.

Загалом у автобусі перебувало 34 пасажири. Як видно на відео, на місце події прибули пожежники, вони загасили полум'я, але транспортний засіб згорів вщент за лічені хвилини.

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Наразі триває слідство, поліція з’ясовує причини пожежі та особи загиблих пасажирів.

Фолто: www.sakaryagazetesi.com.tr

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