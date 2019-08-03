У школі в Німеччині понад 100 осіб заразилися туберкульозом

У німецькому місті Бад-Шенборн 109 учнів і співробітників місцевої школи заразилися туберкульозом.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

«В цілому заражені 109 учнів, вчителів та інших працівників школи», - йдеться у повідомленні.

Активна форма хвороби була виявлена у чотирьох осіб, двоє з яких - учні. Вони були відправлені на карантин і проходять лікування. Решта заражених виявилася носіями прихованої форми, тобто не можуть заразити інших.

Як зазначає видання, на початку липня у двох дітей в двох різних школах в Бад-Шенборні був виявлений активний туберкульоз. Відтоді кількість інфікованих продовжувала зростати.