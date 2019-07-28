Гепатит неможливо “підчепити” у басейні — Супрун

В Україні понад 2,5 мільйона людей інфіковані вірусними гепатитами С і В, але більшість хворих не підозрюють про свій діагноз. Саме тому важливо вчасно пройти тестування.

На цьому наголосила в неділю, у Міжнародний день боротьби з гепатитами, в.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

“В Україні понад 2 мільйони людей інфіковані вірусним гепатитом С, гепатитом В — понад 600 тисяч. Але більшість хворих навіть не підозрюють про свій діагноз. Відсутність своєчасного лікування вірусних гепатитів становить небезпеку для здоров’я самого пацієнта та людей, з якими він контактує. Саме через це вкрай важливо вчасно пройти тестування на гепатити. Якщо ви ніколи цього не робили, зробіть обов’язково”, - наголосила Супрун.

Вона зауважила, що тести на вірусні гепатити безоплатні - вони входять до гарантованого пакету первинної медичної допомоги. Експрестест можна зробити у свого сімейного лікаря, терапевта або педіатра, з яким укладено декларацію.

Діагностування гепатиту — це перший крок до подолання хвороби, переконує урядовець.

Вона радить пройти тестування, зокрема, пацієнтам із груп ризику: людям, які робили тату або пірсинг, користувалися послугами салонів манікюру, але не впевнені у дотриманні правил стерилізації, мали велику кількість статевих партнерів і практикували незахищений секс та якщо в родині порушуються елементарні правила гігієни.

Супрун нагадала, що гепатит — це вірусне захворювання печінки запального характеру.

“Вірусні гепатити небезпечні тим, що можуть призводити до серйозних ускладнень. Зокрема, викликати такі хвороби, як цироз та рак печінки. Переважна більшість випадків цих хвороб зумовлена саме наявністю гепатиту В чи С”, - пояснила вона.

За словами Супрун, гепатит B передається при народженні від матері до дитини, статевим шляхом, а також через кров — під час татуювання, пірсингу, використання нестерильних голок під час вживання наркотиків. Щороку в Україні реєструються 2-3 тисячі нових випадків хвороби.

Гепатит С передається під час контакту з кров’ю (тату, пірсинг), використання нестерилізованих зубних щіток, манікюрних ножиць, бритв, при переливанні крові та від матері до дитини, статевим шляхом — рідше. Щороку виявляється в середньому 6-7 людей з гепатитом С.

“Ані вірус гепатиту В, ані вірус гепатиту С не передаються через столові прибори, при годуванні груддю, через обійми, поцілунки, рукостискання, кашель, чхання, ви не можете заразитись гепатитами в басейні чи інших подібних місцях”, - пояснила в.о. міністра охорони здоров’я.

На відміну від гепатитів В і С, гепатит А не провокує розвиток хронічної хвороби печінки і рідко закінчується смертю, додала вона.

За даними ВООЗ майже всі люди, уражені гепатитом А, повністю одужують і у них формується пожиттєвий імунітет до хвороби. Основний шлях інфікування — орально-фекальний. Гепатит А також називають хворобою брудних рук.

“Для розмноження вірусу гепатиту D потрібен вірус гепатиту B. Тобто інфікування вірусом гепатиту D неможливе без присутності гепатиту В. Хвороба може мати як гострий, так і хронічний перебіг”, - зазначила Супрун.

Вона попередила, що у разі діагностування у пацієнта вірусного гепатиту (після додаткового обстеження), необхідно звернутися до лікаря-інфекціоніста або інфекційний відділ лікарні. Пацієнти з вірусним гепатитом можуть отримати лікування за державною програмою. Якщо у медзакладі кажуть, що ліків немає, варто звернутися до головного лікаря або обласного департаменту/управління охорони здоров’я, аби з’ясувати причину.

“Завдяки ефективній роботі Міністерство охорони здоров'я України у міжнародних закупівлях, пацієнти з вірусним гепатитом можуть безоплатно отримати інноваційне лікування проти вірусного гепатиту С. Його ефективність становить 90%, а ймовірність появи побічних ефектів значно менша, аніж під час лікування препаратами попереднього покоління”, - поінформувала Супрун.

Водночас, гепатиту B можна запобігти, зробивши вакцинацію за Календарем щеплень. Немовлятам першу дозу вакцини вводять у перші дні після народження, другу та третю — у 3 та 6 місяців. Якщо щеплення за планом пропустили, потрібно вакцинуватися якомога швидше. Ефективні та безпечні вакцини наявні в усіх регіонах — для маленьких пацієнтів вони доступні безоплатно. Тим, хто не був вакцинований у дитинстві, варто звернутися до свого сімейного лікаря, придбати вакцину та зробити щеплення.

Уляна Супрун підкреслює, що вакцини проти гепатиту С наразі не існує. Найкращий спосіб вберегтися від нього — дотримуватися базових правил особистої безпеки та гігієни.

Також, як поінформувала урядовець, 28 липня з 13 по 16 годину Центр громадського здоров’я України проводить безкоштовне тестування в Києві біля спортмістечка на Гідропарку. Тест на гепатити можна також здати і у сімейного лікаря.