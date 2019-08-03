У Канаді через витік хімікатів евакуювали село й перекрили Трансканадське шосе

«Аварія поїзда у південній частині Альберти призвела до евакуації (найближчого села Ірвін - ред.) І зупинки частини Трансканадського шосе на кілька годин», - йдеться у повідомленні.

Поїзд зійшов з рейок увечері в п'ятницю, 2 серпня, на західній стороні Ірвіна - села з населенням близько 300 осіб.

Перекинулося щонайменше 12 вагонів з хімікатами. Як повідомили у поліції, речовина в деяких вагонах є дуже легкозаймистою, через що було вирішено евакуювати населення Ірвіна та околиці.

Читайте також: На Миколаївщині ліквідовують наслідки незначного витоку небезпечної речовини

Влада округу Сайпресс оголосила режим надзвичайної ситуації.

На місці працюють королівська кінна поліція і пожежники.

Фото: HO-Trehia Steveson/The Canadian Press; Jennifer Radisic/Facebook