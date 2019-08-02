На Миколаївщині ліквідовують наслідки незначного витоку небезпечної речовини

Рятувальники на Миколаївщині ліквідовують наслідки незначного витоку хімічно небезпечної речовини, ймовірно, бензолу. Перевищення концентрації небезпечних речовин в повітрі не виявлено.

Про це інформує пресслужба МВС.

"Сьогодні о 08:45 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області надійшло повідомлення про те, що на станції Колосівка у Веселинівському районі з 60-тонної запірної арматури цистерни відбувається незначний витік хімічно небезпечної речовини (ймовірно бензолу)", - йдеться у повідомленні.

Наразі цистерна відведена за межі населеного пункту на резервну колію, затримок руху поїздів немає.

Очікується прибуття аварійної бригади представника власника.

Для забезпечення пожежної безпеки залучено пожежно-рятувальне відділення 11 Державної пожежно-рятувальної частини та пересувна хіміко-радіологічна лабораторія аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.

Причини події встановлюються.

У ДСНС наголосили, що групою радіаційного, хімічного та біологічного захисту проведено заміри і перевищення концентрації хімічно небезпечних речовин в повітрі не виявлено.

"Групою радіаційного, хімічного та біологічного захисту за допомогою приладів хімічної розвідки та контролю проведено відповідні заміри. За результатами дослідження перевищень вмісту хімічно небезпечної речовини понад граничнодопустимої концентрації в атмосферному повітрі не виявлено", - йдеться у повідомленні.

Фото: mvs.gov.ua