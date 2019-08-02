Трамп неочікувано зняв свого кандидата на посаду глави розвідки США

Президент США Дональд Трамп пояснив власному кандидату на посаду директора Національної розвідки США Джону Реткліффу, що знімає його кандидатуру через начебто «нечесне» ставлення ЗМІ.

Про це він написав у п'ятницю, 2 серпня, на власній сторінці у Twitter.

«Недолугі мейнстрімні ЗМІ дуже нечесно поставилися до нашого чудового республіканського конгресмена Джона Реткліффа. Я пояснив Джону, яким нещасним буде його і родини життя, якщо їм доведеться мати справу з цими людьми, місяцями терпіти наклеп», - написав він.

Американський президент розповів, що після розмови Реткліфф вирішив залишитися у Конгресі. Він додав, що невдовзі оголосить ім‘я нового кандидата на посаду директора Національної розвідки США.

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Нагадаємо, лише п`ять днів тому президент США Дональд Трамп номінував конгресмена-республіканця від штату Техас Джона Реткліффа на пост директора Національної розвідки США.

Однією з його характерних особливостей є повна відсутність досвіду у розвідувальній спільноті. До обрання конгресменом він лише працював мером містечка Хіс у Техасі, де мешкають 8 тис. осіб.

Експерти та громадськість звинуватили президента США у тому, що його вибір мотивувався не фаховими здібностями кандидата, а персональною лояльністю Реткліффа, яку він виявив під час свідчень Роберта Мюллера у Конгресі США, поставивши колишньому спецпрокурору дуже різкі та критичні питання.

Фото: Білий дім