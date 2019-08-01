Трамп анонсував нові мита на китайські товари

Президент США пообіцяв запровадити нові мита в розмірі 10% на імпортовані з Китаю товари вартістю $300 млрд щорічно.

Про це Дональд Трамп повідомив у низці дописів у Тwitter.

"Наші представники щойно повернулися з Китаю, де провели конструктивні перемовини, пов'язані з майбутньою торговельною угодою. Ми думали, що у нас є угода з Китаєм три місяці тому, але, на жаль, Китай вирішив переглянути угоду до підписання. Зовсім нещодавно Китай погодився на купівлю сільськогосподарських продуктів з США у великих кількостях, але не зробив цього. Крім того, мій друг президент Сі Цзіньпін сказав, що він припинить продаж фентанілу до США - цього так і не сталося, багато американців продовжують вмирати”, - зазначив Трамп.

Our representatives have just returned from China where they had constructive talks having to do with a future Trade Deal. We thought we had a deal with China three months ago, but sadly, China decided to re-negotiate the deal prior to signing. More recently, China agreed to... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 1, 2019

Він наголосив, що під час перемовин, які розпочнуться 1 вересня, США запровадять мито у розмірі 10% на решту 300-мільярдного товарообігу з Китаєм - на додачу до 250-мільярдного потоку, вже обкладеного митом у 25%.

Водночас Трамп висловив сподівання на продовження позитивного діалогу з Китаєм щодо всеосяжної угоди про торгівлю, додавши, що "майбутнє між нашими двома країнами буде дуже світлим".

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Як повідомляв Укрінформ, останнім часом відносини між США й Китаєм переросли у торговельну війну, із запровадженням додаткових мит на імпортовану продукцію.

Міжнародні фінансові інституції, у тому числі МВФ та Світовий банк назвали напруження між найбільшими економіками світу одним з найнегативніших чинників для подальшого глобального зростання.

Фото: Official White House Photo