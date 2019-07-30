Китай та США сьогодні поновлюють торговельні переговори

Китай та США після понад двомісячної перерви відновлюють переговори з питань двосторонньої торгівлі.

Про це інформує Xinhua.

"У вівторок у Шанхаї представники Китаю та Сполучених Штатів розпочинають консультації, щоб поліпшити напружені торговельні відносини", - йдеться у повідомленні.

Домовленість про відновлення перемовин була досягнута під час зустрічі між президентом Китаю Сі Цзіньпіном та його американським колегою Дональдом Трампом у кулуарах саміту G20 в японському місті Осака у червні, після того як попередні раунди перемовин між двома світовими торговельними гігантами зайшли у глухий кут.

"Якщо у Вашингтона все ще є ілюзія, що Пекін якимось чином поступиться та піде на компроміс з питань, що стосуються суверенітету та інших пов'язаних з ним державних інтересів, для досягнення угоди, то така угода не є нашою метою ", - зазначили в коментарі Xinhua китайські чиновники.

Як повідомлялося, впродовж останнього часу відносини між США й Китаєм загострились та переросли у торговельну війну, що характеризується запровадженням додаткових мит на імпортну продукцію.

Міжнародні фінансові інституції, у тому числі МВФ, Світовий банк, назвали напруження між двома найбільшими економіками одним з найбільш негативних чинників для подальшого світового зростання.