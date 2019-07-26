Трамп компенсує фермерам $16 мільярдів через “торговельну війну” з Китаєм

Уряд США виплатить американським фермерам, які зазнали збитків через торговельні суперечності Вашингтона з Пекіном, $16 мільярдів.

Про це повідомляє Independent.

“Уряд Сполучених Штатів виплатить допомогу американським фермерам, які зазнали збитків через торговельну війну з Китаєм, у розмірі від 15 до 150 доларів за гектар. Загалом такий пакет допомоги становитиме $16 мільярдів. Фермери на півдні країни отримають більше, ніж на Середньому Заході”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фермери є базовим електоратом Дональда Трампа, і саме вони зазнали найбільших утрат через торговельні розбіжності США з Китаєм.

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Так, торік постачання сої, найважливішого продукту аграрного експорту США до Китаю, впали до найнижчого рівня за останні 16 років.

І минулого ж таки року Трамп виділив американським аграріям $12 мільярдів допомоги.

Як повідомлялося, 30 липня делегація США поновить переговори з Китаєм у торговій сфері, де останнім часом між двома країнами спостерігається напруження через тарифне протистояння.