США і Китай поновлюють торговельні переговори

Делегація США на чолі з високопоставленими чиновниками поновить переговори з Китаєм у торговій сфері, де обидві країни останнім часом відчувають напруження через тарифне протиcтояння.

Про це поінформували у середу в Білому домі, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"За дорученням президента Дональда Трампа торговий представник США Роберт Лайтгайзер і міністр фінансів Стівен Мнучин відбудуть до Шанхаю (Китай) для продовження переговорів, спрямованих на поліпшення торговельних відносин між США і Китаєм", - зауважили в Білому домі.

При цьому уточнюється, що переговори стартують 30 липня. З китайського боку делегацію очолить віце-прем'єр-міністр Лю Хі.

"Обговорення охоплять низку тем, у тому числі питання інтелектуальної власності, посилений обмін технологіями, нетарифні перешкоди, сільське господарство, сферу послуг, торговельний дефіцит та контроль за виконанням законодавства", - повідомили в адміністрації Трампа.

Як повідомлялося, впродовж останнього часу відносини між США й Китаєм загострились та переросли в торговельну війну, яка характеризується запровадженням додаткових тарифів на імпортну продукцію. Переговори між двома країнами про досягнення мирної угоди зайшли в глухий кут.

Міжнародні фінансові інституції, у тому числі МВФ, Світовий банк, назвали напруження між двома найбільшими економіками одним із найбільш негативних факторів для подальшого світового зростання. Після проведення зустрічі президентів США й Китаю на саміті G20 минулого місяця сторонами вдалося зняти ескалацію та домовитися на поновлення переговорів.