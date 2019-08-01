Через пожежі у Сибіру почали відкривати кримінальні справи

У Красноярському краї порушено першу кримінальну справу через пожежі.

Про це повідомляє Слідчий комітет Росії.

"Слідчими органами Слідчого комітету РФ по Красноярському краю щодо посадових осіб регіонального міністерства лісового господарства порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1.1 ст. 293 КК РФ (халатність)", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляється, посадові особи з березня не вживали необхідних дій для ліквідації загорянь, у зв'язку з чим пожежі поширилися на значні території. Сума збитків уточнюється.

Як повідомляв Укрінформ, лісові пожежі в Росії охопили близько 3 млн га.

Дим від пожеж, за даними NASA, досягнув Аляски і Канади.