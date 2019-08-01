У Туреччині відкриють автобан вартістю $10 мільярдів

У Туреччині відкриють новий сучасний автошлях Стамбул-Ізмір, що дозволить скоротити подорож між двома містами з 8,5 до 3,5 години, та матиме стратегічне значення для західного регіону країни.

Про це повідомляє Bursa Bugün.

«Ця дорога має стратегічне значення для країни – вона з’єднуватиме регіон Мармара з Егейським регіоном, Західним Середземномор'ям та Західним регіоном Анатолії. Будівництво тривало з 2010 року», - повідомили журналістам міністр транспорту та інфраструктури Джахіт Турхан.

Вартість проєкту становить 10 мільярдів доларів США.

Відрізок 192-кілометрової траси Стамбул-Ізмір, який дозволить скоротити час поїздки між двома містами до 3,5 години, буде відкрито 4 серпня.

Унікальність та складність проєкту полягає в тому, що він дозволяє з’їзд на нього з менших доріг. Проєкт планувалося здати наступного року, але будівельники впоралися раніше.

Автошлях вже пройшов спеціальні тестування. Його відкриття також присвячене канікулам, які плануються в Туреччині 10-18 серпня з нагоди свята Курбан-Байрам. Це свято для турків є традиційним часом подорожей по країні, що призводить до значної перевантаженості автошляхів у країні. Новий автобан, який пролягає в туристичному регіоні, покликаний у т.ч. зменшити це навантаження.