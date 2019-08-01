У Фінляндії розбився легкомоторний літак, пілот загинув

У Фінляндії розбився легкомоторний літак, пілот загинув

Укрінформ
В результаті авіакатастрофи легкомоторного літака у фінському аеропорту загинув пілот повітряного судна.

Про це повідомляє Yle.

"Увечері в середу на аеродромі Пірккала в Тампере легкомоторний літак упав на землю незабаром після зльоту. На момент аварії в ньому знаходилася одна людина, яка навчалася пілотуванню. Вона загинула під час падіння", - йдеться у повідомленні.

Згідно зі свідченнями очевидців, літак впав майже відразу після того, як набрав висоту.

Причина аварії поки що невідома.

Літак впав на сусідню зі злітною смугою зелену зону.

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Рятувальні служби регіону Пірканмаа відповіли на виклик близько 9 години вечора. Рятувальні роботи тривали до 11-ї години. У них брали участь 19 одиниць техніки та рятувальні бригади.

Поліція займається розслідуванням події.

Фото: Mika Kylmäniemi / Lehtikuva

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