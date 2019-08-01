У Фінляндії розбився легкомоторний літак, пілот загинув

В результаті авіакатастрофи легкомоторного літака у фінському аеропорту загинув пілот повітряного судна.

Про це повідомляє Yle.

"Увечері в середу на аеродромі Пірккала в Тампере легкомоторний літак упав на землю незабаром після зльоту. На момент аварії в ньому знаходилася одна людина, яка навчалася пілотуванню. Вона загинула під час падіння", - йдеться у повідомленні.

Згідно зі свідченнями очевидців, літак впав майже відразу після того, як набрав висоту.

Причина аварії поки що невідома.

Літак впав на сусідню зі злітною смугою зелену зону.

Рятувальні служби регіону Пірканмаа відповіли на виклик близько 9 години вечора. Рятувальні роботи тривали до 11-ї години. У них брали участь 19 одиниць техніки та рятувальні бригади.

Поліція займається розслідуванням події.

Фото: Mika Kylmäniemi / Lehtikuva