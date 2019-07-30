Авіакатастрофа у Пакистані: кількість жертв зросла до 17

Авіакатастрофа у Пакистані: кількість жертв зросла до 17

Укрінформ
Щонайменше 17 осіб загинули у Пакистані в результаті катастрофи невеликого військового літака.

Про це повідомляє AFP.

"17 людей загинули унаслідок падіння невеликого військового літака у житловому районі у пакистанському місті Равалпінді зранку вівторка", - повідомили місцеві чиновники.

Літак впав на військове поселення неподалік столиці країни Ісламабада. Серед загиблих 12 мирних жителів.

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"Унаслідок аварії маємо 17 загиблих, включаючи 12 мирних жителів та п'ятьох членів екіпажу", - уточнив речник місцевої служби порятунку Фарук Батт.

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