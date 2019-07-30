Авіакатастрофа у Пакистані: кількість жертв зросла до 17
Укрінформ
Щонайменше 17 осіб загинули у Пакистані в результаті катастрофи невеликого військового літака.
Про це повідомляє AFP.
"17 людей загинули унаслідок падіння невеликого військового літака у житловому районі у пакистанському місті Равалпінді зранку вівторка", - повідомили місцеві чиновники.
Літак впав на військове поселення неподалік столиці країни Ісламабада. Серед загиблих 12 мирних жителів.
"Унаслідок аварії маємо 17 загиблих, включаючи 12 мирних жителів та п'ятьох членів екіпажу", - уточнив речник місцевої служби порятунку Фарук Батт.