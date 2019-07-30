Аварія літака в Пакистані забрала життя 12 осіб

Щонайменше 12 осіб загинули в Пакистані в результаті катастрофи невеликого літака у вівторок, 30 липня.

Про це повідомляє The News International з посиланням на місцеві рятувальні служби.

"В районі Рабі в житловому районі міста Равалпінді розбився невеликий літак. Серед загиблих — вісім пасажирів і два пілоти. Після аварії на місці падіння літака почалася сильна пожежа, що охопила кілька будинків", - йдеться в повідомленні.

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Рятувальні загони та пакистанська армія негайно кинулися на місце події та розпочали рятувальну операцію. Ще як мінімум 12 людей постраждали в результаті аварії. Поранені та загиблі були перевезені до місцевої лікарні.