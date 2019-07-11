У Пакистані через зіткнення потягів загинули 10 і постраждали 85 осіб

У результаті зіткнення пасажирського потяга з вантажним у пакистанському місті Садікабад загинуло щонайменше 10 осіб, ще 85 травмовані.

Про це повідомляє пакистанська газета DAWN.

“Щонайменше 10 людей загинуло та 85 постраждали після того, як пасажирський потяг врізався у вантажний на залізничній станцій у Садікабаді вранці у четвер”, - йдеться у повідомленні.

За словами речника місцевої поліції, триває рятувальна операція.

Всіх постраждалих госпіталізовують у місцевій лікарні.

Як повідомив міністр траспорту країни Шейх Рашид Ахмад, інцидент стався через людську недбалість.

Він також наказав провести ретельну перевірку аварії і зазначив, що сім'ї загиблих і постраждалих отримують компенсацію від держави.

Прем'єр-міністр Пакистану Імран Кан уже висловив свої співчуття родичам загиблих.

фото: DawnNews TV