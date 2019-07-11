У Пакистані через зіткнення потягів загинули 10 і постраждали 85 осіб
Укрінформ
У результаті зіткнення пасажирського потяга з вантажним у пакистанському місті Садікабад загинуло щонайменше 10 осіб, ще 85 травмовані.
Про це повідомляє пакистанська газета DAWN.
“Щонайменше 10 людей загинуло та 85 постраждали після того, як пасажирський потяг врізався у вантажний на залізничній станцій у Садікабаді вранці у четвер”, - йдеться у повідомленні.
За словами речника місцевої поліції, триває рятувальна операція.
Всіх постраждалих госпіталізовують у місцевій лікарні.
Як повідомив міністр траспорту країни Шейх Рашид Ахмад, інцидент стався через людську недбалість.
Він також наказав провести ретельну перевірку аварії і зазначив, що сім'ї загиблих і постраждалих отримують компенсацію від держави.
Прем'єр-міністр Пакистану Імран Кан уже висловив свої співчуття родичам загиблих.
фото: DawnNews TV