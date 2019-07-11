На Івано-Франківщині лоб у лоб зіткнулися автівки, загинули двоє дітей

У селі Княжолука Долинського району Івано-Франківської унаслідок лобового зіткнення автомобілів загинуло двоє дітей, ще двоє людей травмовано.

Про це повідомляє прес-служба поліції Івано-Франківської області у Facebook.

«Учора, що 10 липня, близько 21:15 год. у селі Княжолука трапилась дорожньо-транспортна пригода. В Івано-Франківській області на автодорозі Н-10 «Стрий-Чернівці-Мамалига» зіткнулися два автомобілі: Ford Focus та Kia Sportage», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок лобового зіткнення пасажири Ford Focus - жінка, 1986 року народження та двоє дітей 2014 та 2016 років народження були госпіталізовані в реанімаційне відділення Долинської ЦРЛ. Під час надання медичної допомоги діти померли, жінка знаходиться у важкому стані.

Водія другого автомобіля 1984 року народження, якого також було госпіталізовано у лікарню, затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Подробиці автопригоди встановлює слідство. Розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу.