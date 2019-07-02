Загибель дітей у пожежі: на Одещині відкрили дві кримінальні справи

Одеська поліція відкрила два кримінальних провадження за фактом загибелі чотирьох малолітніх дівчат в Окнянському районі: подія розслідується як нещасний випадок і злісне невиконання обов'язків з догляду за дитиною.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.

"Станом на 02 липня правоохоронці розпочали два кримінальних провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) з приміткою "нещасний випадок" та ст. 166 (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

У поліції також поінформували, що тіла загиблих дітей направлені на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті.

Триває досудове розслідування.

Як повідомляв Укрінформ, вчора близько сьомої ранку в селі Чорне Окнянського району у приватному житловому будинку, де знаходилися четверо дівчат 2017 та 2018 р. н., сталося загоряння домашнього майна. Місцеві мешканці, помітивши задимлення, викликали рятувальників. О 08:54 бійцями ДСНС пожежу було локалізовано на площі 40 кв м, о 09.35 - ліквідовано, але дітей виявили вже без ознак життя. Поліцейські встановили, що дві місцеві жительки 19 та 23 років залишили дітей вдома без нагляду, а самі пішли в гості до подруги. Після трагедії їх виявили в стані алкогольного сп’яніння, що підтвердила медична експертиза.

Фото: Управління ДСНС в Одеській області