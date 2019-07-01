На Одещині під час пожежі загинули четверо дітей, матері в цей час “відпочивали”

В Окнянському районі Одеської області пожежа в приватному житловому будинку забрала життя чотирьох дівчаток з двох сімей, дітям було один та два роки.

Про це повідомляє ДСНС України.

“1 липня о 08:19 до Служби порятунку “101" надійшло повідомлення про те, що у с. Чорне Окнянського району виникла пожежа у житловому будинку. По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що горить домашнє майно у приватному житловому будинку”, - йдеться у повідомленні.

Як інформують рятувальники, о 08:54 пожежу було локалізовано на площі 40 кв м. О 09.35 - ліквідовано. На місці пожежі виявлено чотирьох загиблих дівчаток.

"Під час пожежі загинули дві доньки 2017 р.н. та 2018 р.н. однієї жінки та ще дві дівчинки, також 2017 р.н. та 2018 р.н. іншої матері". - додають у відомстві.

Причина пожежі та смерті встановлюються.

Від ДСНС залучалась 1 одиниця пожежної техніки та 4 рятувальники.

Як встановили поліцейські, дві місцеві жительки 19-ти та 23-ох років залишили дітей вдома без нагляду, а самі пішли в гості до подруги. Після трагедії їх виявили в стані алкогольного сп’яніння, що підтвердила медична експертиза.