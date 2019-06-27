На Київщині спалили три автобуси, які безкоштовно перевозили пільговиків

Поліція Київщини відкрила кримінальне провадження за фактом підпалу маршрутних автобусів у Макарівському районі.

Про це повідомляє поліція Київської області.

"Займання автобусів сталося у селі Бишів близько 1 години ночі... В результаті пожежі знищено три автобуси. З людей ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що невідома особа вільно проникла на територію сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу і підпалила транспортні засоби.

У поліції наголошують, що транспортні засоби були неприбуткові, комерційної складової у їхніх поїздках не було. Зокрема, два автобуси «Богдан» взяті в оренду благодійним фондом і безкоштовно перевозили пільгові категорії населення на території Макарівщини та Києва впродовж останніх 6 років.

Ще один знищений автобус, «Ivan», курсував маршрутом Макарів-Чорногородка, конкурентів на якому немає. Цей маршрут не є прибутковим, жодних конфліктів щодо нього ніколи не виникало.

За фактом умисного знищення майна відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. Працівники поліції вживають заходів для встановлення та затримання винного. Триває слідство.