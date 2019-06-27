В Ірпені відучора гасять торф’яну пожежу, ймовірна причина пожежі – підпал

В Ірпені на Київщині рятувальники відучора ліквідовують торф’яну пожежу на площі 2 га.

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Київській області.

“26 червня о 14:08 до оперативно-диспетчерської служби Ірпінського регіону надійшло повідомлення про загорання трав’яного настилу у м. Ірпінь”, - йдеться у повідомленні.

Торф’яна пожежа в Ірпінському регіоні/Фото: ДСНС

До місця виклику було направлено чергові караули 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь, 53-го Державного пожежно-рятувального поста смт Гостомель, 52-ДПРП смт Ворзель та 54-ДПРП смт Коцюбинське.

На місці рятувальники встановили, що виникло загорання трав’яного настилу на площі 2 га та лісової підстилки на площі 0,5 га, що призвело до торф’яної пожежі на площі 2 га.

Ліквідація торф’яної пожежі триває.

На місці події зосереджено 9 одиниць техніки та 30 осіб особового складу.

Як зазначається, ймовірна причина пожежі – підпал.