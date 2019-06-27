Рятувальники ліквідували пожежу на складі секонд-хенду під Києвом

Рятувальники ліквідували пожежу на території складу з секонд-хендом у селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Жертв та постраждалих немає. До гасіння залучалося 75 осіб та 19 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо: у селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району виникла пожежа на території складу з секонд-хендом на площі 3 тисяч 500 м².

У КМДА попередили, що у зв’язку з пожежею є загроза потрапляння у Святошинський район столиці продуктів горіння.