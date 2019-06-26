Рятувальники локалізували пожежу на складі секонд-хенду біля Кільцевої

Станом на 21:30 26 червня рятувальники локалізували пожежу у складській будівлі біля Кільцевої дороги під Києвом.

Про це інформує сайт Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

"26 червня о 19:30 у селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району виникла пожежа на території складу з секонд-хендом на площі 2 тисячі 500 квадратних метрів (загальна площа 3 тисячі 50 квадратних метрів). Жертв та постраждалих немає", – повідомив сайт ДСНС.

У гасінні беруть участь 74 рятувальники та 17 одиниць техніки ДСНС. Створюється резерв сил.