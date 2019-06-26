Під Києвом - масштабна пожежа, горять склади біля Кільцевої
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Укрінформ
У селі Петропавлівська Борщагівка, неподалік від Кільцевої дороги столиці, горять склади секонд-хенду.
Про це повідомляє сайт ДСНС.
“26 червня о 19:30 у с. Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району виникла пожежа на території складу з секонд-хендом (розмір складу 150х150 м.) на площі 2 тис. 500 квадратних метрів”, - йдеться у повідомленні.
Пожежа під Києвом - горять склади Фото: Укрінформ, ДСНС
Рятувальники стверджують, що жертв та постраждалих немає. Загрози перекидання на сусідні будівлі - також.
До гасіння залучено 70 пожежників та 13 одиниць техніки.
В ДСНС додали, що створюється резерв сил.