Під Києвом - масштабна пожежа, горять склади біля Кільцевої

У селі Петропавлівська Борщагівка, неподалік від Кільцевої дороги столиці, горять склади секонд-хенду.

Про це повідомляє сайт ДСНС.

“26 червня о 19:30 у с. Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району виникла пожежа на території складу з секонд-хендом (розмір складу 150х150 м.) на площі 2 тис. 500 квадратних метрів”, - йдеться у повідомленні.

Пожежа під Києвом - горять склади Фото: Укрінформ, ДСНС

Рятувальники стверджують, що жертв та постраждалих немає. Загрози перекидання на сусідні будівлі - також.

До гасіння залучено 70 пожежників та 13 одиниць техніки.

В ДСНС додали, що створюється резерв сил.