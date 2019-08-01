Трамп запропонував Путіну допомогу в гасінні лісових пожеж

Президенти США і РФ у телефонній розмові обговорили ситуацію з лісовими пожежами, які охопили значну площу в азійській частині Росії.

Про це повідомляє прес-служба президента РФ.

“Відбулася телефонна розмова Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом за ініціативою американської сторони. Президент США запропонував надати допомогу Росії в боротьбі з лісовими пожежами в Сибіру", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Путін подякував американському колезі за пропозицію та запевнив, що російська сторона при потребі нею скористається.

Як повідомляв Укрінформ, дим від пожеж у Сибіру вже досяг Монголії, минулого вечора смог спостерігався в Улан-Баторі.

В 11 регіонах Росії продовжують горіти 3 млн гектарів лісів. Місцева влада стверджує, що гасіння пожеж у важкодоступних і віддалених районах економічно недоцільне.