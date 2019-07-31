Півднем Канади зі швидкістю 160 кілометрів на годину пронісся торнадо

Унаслідок потужного торнадо, що пронісся півднем канадської провінції Квебек поблизу міста Труа-Рів’єр, постраждало щонайменше три людини.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у поліції Квебеку.

За даними міністерства навколишнього середовища Канади, під час торнадо швидкість вітру подекуди сягала 160 км/год.

Хоча торнадо вирувало у малозаселеному регіоні, однак все одно пошкодило близько 50 помешкань. Правоохоронцям довелося евакуювати близько 60 осіб, які відпочивали у наметовому містечку, розташованому неподалік від епіцентру стихії.

Узагалі, для цього регіону Канади торнадо є аномалією, однак через зміну клімату останнім часом вони виникають дедалі частіше.