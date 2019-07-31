Півднем Канади зі швидкістю 160 кілометрів на годину пронісся торнадо

Півднем Канади зі швидкістю 160 кілометрів на годину пронісся торнадо

Укрінформ
Унаслідок потужного торнадо, що пронісся півднем канадської провінції Квебек поблизу міста Труа-Рів’єр, постраждало щонайменше три людини.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомили у поліції Квебеку.

За даними міністерства навколишнього середовища Канади, під час торнадо швидкість вітру подекуди сягала 160 км/год.

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Хоча торнадо вирувало у малозаселеному регіоні, однак все одно пошкодило близько 50 помешкань. Правоохоронцям довелося евакуювати близько 60 осіб, які відпочивали у наметовому містечку, розташованому неподалік від епіцентру стихії.

Узагалі, для цього регіону Канади торнадо є аномалією, однак через зміну клімату останнім часом вони виникають дедалі частіше.

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