Румунією пронісся торнадо: пошкоджені будинки, є постраждалі
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Укрінформ
Потужний торнадо пронісся в суботу пізно ввечері над румунським повітом Ясси: є постраждалі, пошкоджені будинки, повалені стовпи вуличного освітлення.
Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.
Як поінформували в повітовому Інспектораті з надзвичайних ситуацій, всього за кілька хвилин ураганний вітер зірвав дахи з будинків, повалив безліч дерев і стовпи вуличного освітлення.
Від ураганного вітру постраждали три людини, вони доставлені в місцеву лікарню.
На місці, де вирувала стихія, продовжують працювати рятувальники.
Місцева влада підраховує завдані стихією збитки. Найбільші збитки вітер завдав населеному пункту Мірословешти, де постраждали житлові будинки, один з яких майже повністю зруйнований.
Фото Libertatea.ro