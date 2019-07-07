Румунією пронісся торнадо: пошкоджені будинки, є постраждалі

Потужний торнадо пронісся в суботу пізно ввечері над румунським повітом Ясси: є постраждалі, пошкоджені будинки, повалені стовпи вуличного освітлення.

Про це повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Як поінформували в повітовому Інспектораті з надзвичайних ситуацій, всього за кілька хвилин ураганний вітер зірвав дахи з будинків, повалив безліч дерев і стовпи вуличного освітлення.

Від ураганного вітру постраждали три людини, вони доставлені в місцеву лікарню.

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На місці, де вирувала стихія, продовжують працювати рятувальники.

Місцева влада підраховує завдані стихією збитки. Найбільші збитки вітер завдав населеному пункту Мірословешти, де постраждали житлові будинки, один з яких майже повністю зруйнований.

Фото Libertatea.ro