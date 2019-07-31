Лідер невизнаного Придністров'я має український паспорт - ЗМІ

«Незважаючи на те, що нинішній придністровський лідер Вадим Красносельський близько 10 років був у розшуку в Молдові, це не заважало йому регулярно перетинати придністровську ділянку молдавсько-українського кордону і виїжджати за кордон за паспортами кількох країн», - йдеться в повідомленні.

За даними розслідування, будучи в розшуку в Молдові, Красносельський майже щомісяця перетинав територію України. Для цього він використовував більш як 300 разів російський і як мінімум 10 разів український закордонний паспорт.

Зазначається, що про подорожі Вадима Красносельського журналісти RISE Moldova дізналися завдяки джерелам у прикордонній службі України. Це інформація про те, скільки разів придністровський генерал перетинав кордон з Україною і куди прямував потім протягом 8 років - з 2007 по 2015 рік.