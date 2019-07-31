Партія Качинського зберігає впевнене лідерство перед осінніми виборами у Польщі

Правоконсервативна партія “Право і Справедливість” (PiS) Ярослава Качинського упевнено лідирує у Польщі за підтримкою населення.

Якби парламентські вибори в РП відбулися б у липні, то за коаліцію PiS (партії “Право і Справедливість”, “Cолідарна Польща”, Порозуміння) сьогодні віддали б свої голосив 41,7% виборців, інформує Polsatnews.pl.

За ліберальну Громадянську коаліцію (партії “Громадянська платформа”, “Сучасна”, Самоврядувальники) сьогодні готові проголосувати 25% виборців.

У свою чергу за коаліцію лівих сил (партії Союз демократичної лівиці (SLD), “Весна” і “Разом”) готові проголосувати 10,2% поляків.

До Сейму з 5,2% підтримки потрапив би також рух радикальний рух Kukiz’15.

Згідно з опитуванням, явка на виборах зараз склала б 39,1%.

Опитування було проведено 26-27 липня центром IBRIS для радіо RMF FM і видання Dziennik Gazeta Prawna.

Фото: galinfo.com.ua