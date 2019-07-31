У Канаді в басейні стався витік хлору, семеро дітей у лікарні

Коли запах хлору з'явився у повітрі, поблизу води перебувало близько 40 людей, які були терміново евакуйовані. Більшість постраждалих отримали допомогу медиків на місці інциденту, але семеро дітей було доправлені до лікувальних закладів у стабільному стані.

За словами лікарів, постраждалі скаржаться на нудоту, запаморочення й знижений рівень уваги, що, ймовірно, було зумовлене вдиханням випарів хлору.

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За попередньою інформацією, неавторизований викид хлору спровокувала технічна несправність, але точну причину інциденту має встановити розслідування. Наразі рівень шкідливих випарів навколо басейну досяг норми.