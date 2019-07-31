У Канаді в басейні стався витік хлору, семеро дітей у лікарні
Укрінформ
Унаслідок витоку хімічного очисника в одному із відкритих громадських басейнів міста Гамільтон, що поблизу Торонто, постраждали 14 дітей.
Про це кореспондентові Укрінформу розповіли у місцевій поліції.
Коли запах хлору з'явився у повітрі, поблизу води перебувало близько 40 людей, які були терміново евакуйовані. Більшість постраждалих отримали допомогу медиків на місці інциденту, але семеро дітей було доправлені до лікувальних закладів у стабільному стані.
За словами лікарів, постраждалі скаржаться на нудоту, запаморочення й знижений рівень уваги, що, ймовірно, було зумовлене вдиханням випарів хлору.
За попередньою інформацією, неавторизований викид хлору спровокувала технічна несправність, але точну причину інциденту має встановити розслідування. Наразі рівень шкідливих випарів навколо басейну досяг норми.