В американському Walmart сталася стрілянина, є жертви

Унаслідок стрілянини в супермаркеті Walmart в американському місті Саутхевен, що в штаті Міссісіпі, загинуло двоє людей. Ще двоє осіб отримали поранення.

Про це повідомляє місцевий канал WREG.

“Двоє людей загинуло та ще двоє отримали поранення в результаті стрілянини у Walmart у Саутхевені зранку у вівторок”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, двоє загиблих були працівниками магазину, а двох поранених, поліцейського й стрілка, відвезли до місцевих лікарень.

Як стало відомо каналу, стріляв колишній працівник супермаркету, якого у понеділок відсторонили від роботи за те, що пригрозив ножем одному клієнту.

Фото: Jerrita Patterson, Twitter