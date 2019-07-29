Під час стрілянини на фестивалі у США загинули четверо людей, ще 11 поранені

Унаслідок стрілянини на сімейному фестивалі у містечку Гілрой поблизу Сан-Франциско, США, кількість загиблих зросла до 4 осіб.

Про це повідомляє CNN із посиланням на місцевого поліцейського Джона Балларда.

“Щонайменше чотири людини загинули, зокрема стрілок, та ще 11 отримали поранення у результаті стрілянини (у Каліфорнії — ред.)”, - йдеться у повідомленні.

Нині правоохоронці закликають свідків надсилати їм відеоматеріали та надавати свідчення, які допоможуть слідству.

У поліції також з'ясували, що стрілок використовував рушницю, проте його мотив досі невідомий.

На місце трагедії прибули співробітники ФБР для допомоги в розслідуванні.

Як повідомлялося, у неділю, 28 липня, у містечку Гілрой поблизу Сан-Франциско, США, стрілок відкрив вогонь по відвідувачах популярного сімейного фестивалю Garlic festival.

За першими даними повідомлялося про одного загиблого й 11 поранених.