Сенат США не зміг скасувати угоду на продаж зброї Саудівській Аравії

Американські сенатори не зібрали достатньої кількості голосів для повторного блокування продажу зброї Саудівській Аравії.

Як пише The Hill, лише 45 сенаторів підтримали цю ініціативу із необхідних 67.

Сенатори голосували за подолання вето, накладеного минулого тижня президентом Трампом на три резолюції, що забороняли продаж зброї Ер-Ріаду.

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Нагадаємо: наприкінці травня держсекретар Майк Помпео повідомив законодавців про те, що президент США Дональд Трамп має намір скористатися надзвичайним правом обійти Конгрес і укласти 22 угоди про продаж зброї з Саудівською Аравією та Об'єднаними Арабськими Еміратами. У відповідь наприкінці червня Палата представників прийняла три резолюції щодо заборони продажу зброї — на них Трамп і наклав вето, яке не вдалося подолати Сенату.