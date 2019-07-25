Трамп ветував заборону Конгресу на продаж зброї арабським країнам
Про це повідомляє ВВС.
«Президент США наклав вето на резолюції Конгресу щодо заборони продажу зброї вартістю 8,1 млрд доларів Саудівської Аравії і Об'єднаним Арабським Еміратам», - йдеться в повідомленні.
За словами Трампа, ці три резолюції (щодо обмеження продажу зброї Саудівській Аравії, Об'єднаним Арабським Еміратам та Йорданії) «послаблять глобальну конкурентоспроможність Америки» і зашкодять її відносинам з союзниками.
Деякі члени Конгресу заявили про побоювання, що зброя може бути застосована до цивільних осіб в єменському конфлікті.
Вони також засудили роль Саудівської Аравії в Ємені, і вбивство минулого року саудівського журналіста Джамала Хашоггі.
Нагадаємо, наприкінці травня держсекретар Майк Помпео повідомив законодавців про те, що президент США Дональд Трамп має намір скористатися надзвичайним правом обійти Конгрес і укласти 22 угоди про продаж зброї з Саудівською Аравією та Об'єднаними Арабськими Еміратами. У відповідь наприкінці червня Палата представників прийняла три резолюції щодо заборони продажу зброї — на них Трамп і наклав вето.