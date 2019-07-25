Трамп ветував заборону Конгресу на продаж зброї арабським країнам

Президент США Дональд Трамп наклав вето на три резолюції Конгресу США, що забороняють продаж зброї арабським країнам без схвалення законодавців.

Про це повідомляє ВВС.

«Президент США наклав вето на резолюції Конгресу щодо заборони продажу зброї вартістю 8,1 млрд доларів Саудівської Аравії і Об'єднаним Арабським Еміратам», - йдеться в повідомленні.

За словами Трампа, ці три резолюції (щодо обмеження продажу зброї Саудівській Аравії, Об'єднаним Арабським Еміратам та Йорданії) «послаблять глобальну конкурентоспроможність Америки» і зашкодять її відносинам з союзниками.

Деякі члени Конгресу заявили про побоювання, що зброя може бути застосована до цивільних осіб в єменському конфлікті.

Вони також засудили роль Саудівської Аравії в Ємені, і вбивство минулого року саудівського журналіста Джамала Хашоггі.

Нагадаємо, наприкінці травня держсекретар Майк Помпео повідомив законодавців про те, що президент США Дональд Трамп має намір скористатися надзвичайним правом обійти Конгрес і укласти 22 угоди про продаж зброї з Саудівською Аравією та Об'єднаними Арабськими Еміратами. У відповідь наприкінці червня Палата представників прийняла три резолюції щодо заборони продажу зброї — на них Трамп і наклав вето.