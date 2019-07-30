Естонський міністр порадив президенту скасовувати зустріч з Путіним
Про це повідомляє портал ERR.
За словами міністра, через придушення протестних акцій в Москві Кальюлайд слід відкликати запрошення Путіну відвідати фіно-угорський конгрес в Тарту.
"У Москві знову силою розігнали акцію протесту, для якої потрібна елементарна демократія. Лідера опозиції отруїли. Наближається час, коли нашому президенту слід відкликати своє запрошення Путіну відвідати Естонію", - написав Лукас у Facebook.
Приблизно через 20 хвилин після публікації міністр культури видалив свій пост.
Нагадаємо: президент Естонії Керсті Кальюлайд після зустрічі у квітні з російським лідером Владіміром Путіним повідомила, що вона запросила його відвідати всесвітній конгрес фіно-угорських народів, який відбудеться в Тарту влітку наступного року.
Фото: Kremlin.ru