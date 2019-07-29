У Будапешті знову взяли під варту українського капітана корабля Viking Sigyn

У Будапешті Верховний суд Угорщини взяв під варту 64-річного одесита, капітана швейцарського круїзного судна Viking Sigyn.

Про це передає "Радіо Свобода".

Українець перебував з 13 червня під домашнім арештом без права залишати межі міста, маючи припис двічі на тиждень з’являтися в офісі слідчих. Адвокат затриманого і прес-секретар столичного суду Ференц Раб підтвердили факт повторного взяття під варту українського капітана без оприлюднення подробиць.

Інтернет-портал Police.hu повідомив, що в процесі розслідування, до якого залучили ряд експертів, слідчі знову взяли під варту капітана-українця за підозрою у ненаданні допомоги потерпілим.

Верховний суд Угорщини вирішив, що червневе рішення суду Будапешта звільнити українця під заставу у 15 мільйонів форинтів (понад 50 тисяч доларів) суперечить національному законодавству, і скасував його.

Як повідомлялося, зіткнення круїзного судна Viking Sigyn з прогулянковим катером на річці Дунай сталося 29 травня. Катер перекинувся та затонув. Загалом на борту човна було 35 людей, з яких загинули 28 - переважно туристи з Південної Кореї.

Угорський суд на місяць заарештував українського капітана лайнера Viking Sigyn за звинуваченням у злочинному недбальстві, але потім звільнив його під заставу у розмірі 15 млн угорських форинтів.