Арештованого капітана Viking Sigyn випустили під заставу - ЗМІ

“Капітана круїзного лайнера звільнили під заставу в середу (12 червня), за два тижні після того, як його корабель зіткнувся з туристичним човном, що затонув на річці Дунай у Будапешті з громадянами Південної Кореї на борту”, - йдеться у повідомленні.

Двадцять шість корейців та двоє угорських членів екіпажу загинули після того, як туристичний човен "Русалка" перекинувся та затонув у найстрашнішій катастрофі на річці Дунай протягом півстоліття.

Апеляційний суд Будапешта підтвердив рішення про звільнення капітана під заставу у розмірі 15 млн угорських форинтів ($53 тис.).

Прокурори повідомили, що українського капітана лайнера Viking Sigyn, ідентифікованого поліцією як 64-річний Юрій з Одеси, затримали за звинуваченням у злочинному недбальстві.

Захисники капітана повідомили, що він пригнічений через цю трагедію, але заперечує будь-яку провину.

Уряд Південної Кореї офіційно просив тримати капітана під вартою, а також надіслав до Угорщини водолазів та слідчих для надання допомоги у проведенні розслідування.

Як повідомлялося, зіткнення круїзного судна Viking Sigyn з прогулянковим катером на річці Дунай сталося 29 травня. Катер перекинувся та затонув. Загалом на борту човна було 35 людей. Угорський суд на місяць заарештував українського капітана лайнера Viking Sigyn за звинуваченням у злочинному недбальстві.