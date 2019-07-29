"Російський звіт" Мюллера обійшов "Гру престолів" у соцмережах

Звіт колишнього спеціального прокурора США Роберта Мюллера щодо втручання РФ у президентські вибори 2016 року привернув значну увагу користувачів соціальних медіа.

Про це йдеться у звіті аналітичного центру NewsWhip.

"Увага користувачів соціальних медіа у 2019 році до звіту колишнього спеціального прокурора Роберта Мюллера залишалася на постійному рівні, часом випереджаючи деякі найпопулярніші культурні події року", - свідчать дані аналізу.

Зокрема, на піку уваги у соціальних медіа звіт Мюллера отримав 30,1 мільйона переглядів у соціальних медіа, випередивши кінофільм "Месники" (10,5 мільйона) та серіал "Гра престолів" (10,2 мільйона).

Як повідомляв Укрінформ, розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера щодо можливих зв'язків і змови між учасниками виборчої кампанії Дональда Трампа та РФ тривало з червня 2017 до березня 2019 року.

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За його результатами був підготовлений більш ніж 400-сторінковий звіт, у якому вказується на "систематичне та масштабне" втручання РФ у виборчий процес у США у 2016 році.

Водночас у висновках звіту йдеться про те, що доказів змови Трампа з росіянами, достатніх для висунення обвинувачення, знайдено не було. Однак прокурори не виключили, що президент США намагався перешкодити правосуддю під час розслідування.

Фото: Alex Wong/Getty Images