"Російський звіт" Мюллера обійшов "Гру престолів" у соцмережах
Про це йдеться у звіті аналітичного центру NewsWhip.
"Увага користувачів соціальних медіа у 2019 році до звіту колишнього спеціального прокурора Роберта Мюллера залишалася на постійному рівні, часом випереджаючи деякі найпопулярніші культурні події року", - свідчать дані аналізу.
Зокрема, на піку уваги у соціальних медіа звіт Мюллера отримав 30,1 мільйона переглядів у соціальних медіа, випередивши кінофільм "Месники" (10,5 мільйона) та серіал "Гра престолів" (10,2 мільйона).
Як повідомляв Укрінформ, розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера щодо можливих зв'язків і змови між учасниками виборчої кампанії Дональда Трампа та РФ тривало з червня 2017 до березня 2019 року.
За його результатами був підготовлений більш ніж 400-сторінковий звіт, у якому вказується на "систематичне та масштабне" втручання РФ у виборчий процес у США у 2016 році.
Водночас у висновках звіту йдеться про те, що доказів змови Трампа з росіянами, достатніх для висунення обвинувачення, знайдено не було. Однак прокурори не виключили, що президент США намагався перешкодити правосуддю під час розслідування.
Фото: Alex Wong/Getty Images