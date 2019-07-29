У Сирії загинули військові з російської ПВК "Щит", які раніше воювали на Донбасі

За даними видання, у Сирії загинули Олексій Л. з Пермі з позивним "Танкіст", Петро Ш. з Хакасії - "Шаман" і людина з позивним "Кайрат" (його ім'я поки встановити не вдалося).

Олексій Л. з 2004 до 2006 року служив у мотострілецькій частині, у 2014 році вступив до терористичного батальйону "Амур" в Україні, а навесні 2015 року перейшов до ПВК "Вагнера". Імовірно, восени він потрапив до ПВК "Щит". Його батьки відмовилися спілкуватися з журналістами.

Петро Ш. у 2014-2015 роках воював у терористичному батальйоні "Витязь" на території Луганської області України. У вересні 2015 року перейшов до ПВК "Вагнера", а восени 2018 року - до "Щита". Його поховали в Хакасії 25 червня 2019 року.

За інформацією журналістів, довідки про смерть росіян підписав сирійський генерал арабською мовою, а завірені вони були печаткою російської військової бази у Хмеймімі. У військкоматі родичам одного із загиблих сказали, що він працював на приватну організацію.

Видання з'ясувало, що ПВК "Щит" з'явилася у 2018 році. Її база знаходиться в підмосковній Кубинці і примикає до окремої гвардійської бригади спецназу ВДВ № 45. Передбачається, що бійці ПВК "Щит" можуть охороняти в Сирії об'єкти "Будтрансгазу" за щомісячну оплату від 120 до 180 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. У компанії цю інформацію не підтвердили.

У Росії діяльність ПВК заборонена - згідно зі ст. 359 КК, за вербування, навчання, фінансування найманця, "так само як його використання у збройному конфлікті або військових діях" винним може загрожувати до 15 років позбавлення волі. При цьому ЗМІ не раз писали про існування в Росії декількох ПВК. Зокрема, мова йде про ПВК "Вагнера", яку пов'язують з бізнесменом Євгеном Пригожиним, відомим як "кухар Путіна".