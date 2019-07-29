Уряд Британії виділяє £100 мільйонів на рекламу жорсткого Brexit — The Telegraph

Уряд Великої Британії планує витратити впродовж наступних трьох місяців близько 100 мільйонів фунтів стерлінгів на рекламування виходу країни з Євросоюзу без угоди.

Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на урядові джерела.

“Частиною підготовки (до жорсткого Brexit — ред.) є витрати близько £100 мільйонів фунтів стерлінгів на рекламу впродовж наступних трьох місяців”, - йдеться у повідомленні.

За словами одного співрозмовника з Мінфіну, йдеться про найбільшу комунікаційну кампанію “з часів Першої світової війни”.

Зазначається, що цього тижня новий міністр фінансів Саїд Джавід також представить плани щодо додаткових витрат на суму в 1 мільярд фунтів стерлінгів для підготовки до виходу Британії з Європейського Союзу.

Як повідомлялося, починаючи з понеділка, 29 липня, спеціальний воєнний кабінет міністрів Великої Британії буде збиратися кожен день з метою забезпечення виходу країни з Євросоюзу 31 жовтня.

Британія зобов'язана вийти зі складу Європейського союзу 31 жовтня 2019 року.