Кількість загиблих в аварії на шахті в Індонезії зросла до трьох

Щонайменше троє людей загинуло та одна особа досі вважається зниклою безвісти у результаті суботньої аварії на олов’яній шахті в Індонезії.

Про це Сіньхуа розповів голова регіонального управління міністерства надзвичайних ситуацій Індонезії Асвінд Абу Навар.

“Піщаний схил раптово обвалився, засипавши чотирьох з десяти шахтарів, що працювали у копальні”, - сказав Абу Навар.

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У неділю рятувальникам вдалося видобути із під завалів тіло третього гірника. Шанси на виживання четвертого, який досі вважається зниклим безвісти, є низькими, однак рятувальна операція із залученням поліцейських, військових та рятувальників триває.