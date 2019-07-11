У Греції від негоди постраждали більше сотні людей

Унаслідок негоди на півночі Греції постраждало понад 100 людей.

Про це повідомляє Ekathimerini з посиланням на місцевих чиновників.

“Шестеро іноземців загинуло, включаючи двох дітей, та понад 100 людей постраждали внаслідок сильного пориву вітру, дощу й шторму на півночі Греції пізно у середу”, - йдеться у повідомленні.

Також зазначається про обвалені дерева й зруйновані дахи будинків.

За словами керівника медичного центру в місті Неа Муданія Атансіоса Калцаса, більшість травм пов'язані саме з падінням дерев та інших об'єктів.

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На думку одного з грецьких метеорологів Клерксоса Марусакіса, подібні негоди в країні є “незвичайним явищем”, особливо зараз, влітку, коли зазвичай дуже жарко й сухо.

Як повідомлялося, щонайменше шестеро людей загинули й десятки отримали поранення внаслідок потужних вітрів, що вирують на півночі Греції.