У московський храм пустили демонстрантів, які рятувалися від силовиків

Священнослужителі московського Храму Косми та Даміана пустили до себе учасників акції на підтримку незалежних кандидатів на виборах у Московську міську думу, які тікали від співробітників Росгвардії.

Про це інформує Meduza.

"Храм сьогодні був відкритий як зазвичай. Він завжди відкритий, ми завжди всіх пускаємо. Пускати всіх - наш обов'язок. На те ми й храм. Тому сьогодні ми не зробили нічого особливого та надзвичайного", - заявив виданню ієромонах Іоан.

27 липня у Москві проходила масова акція протесту, учасники якої вимагали реєстрації незалежних кандидатів на вибори у Московську міську думу. Демонстрантів жорстко затримували співробітники поліції та Росгвардії.

Після того, як вулиця Тверська була оточена силовиками, учасники акції розійшлися по середмістю Москви. У процесі витіснення демонстрантів силовиками з вулиці Тверської частина з них опинилася у Столешниковому провулку. Хтось сховався у розташованому тут же Храмі Косми та Даміана. Місцеві священнослужителі пустили людей у храм та помолилися разом з протестувальниками за мир.

Фото: Юлія Живодьорова; Facebook