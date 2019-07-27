Трамп не звинувачує Туреччину за купівлю російських С-400 - “є багато обставин”

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп не покладає на Туреччину провину за купівлю російських зенітних ракетних комплексів С-400.

Про це повідомляє CNBC.

«Я не звинувачую Туреччину, тому що є багато обставин і багато ... проблем, які відбулися за часів адміністрації Обами ... яка була катастрофою», - заявив президент США.

Таким чином, Трамп вкотре звинуватив адміністрацію свого попередника Барака Обами в тому, що Туреччина надала перевагу російським ЗРК С-400 над американським ППО Patriot.

При цьому Трамп не уточнив, коли саме буде прийнято рішення щодо санкцій проти Туреччини в зв'язку з купівлею російських С-400.

Як повідомлялося, постачання компонентів ЗРК С-400 в Туреччину почалося 12 липня. Підписання Туреччиною угоди з РФ про постачання ЗРК С-400 і початок поставок критикують на Заході, неодноразово погрожуючи запровадженням санкцій, зокрема з боку США. Американські ЗМІ повідомляють, що Білий дім уже цього тижня може запровадити ряд санкцій проти Туреччини.

Президент Туреччини заявив, що постачання російських ЗРК С-400 завершиться в квітні 2020 року, в планах - спільне виробництво систем з Росією.