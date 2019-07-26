У Середземному морі зникли більше сотні мігрантів

У Середземному морі зникли безвісти понад 100 біженців, які прямували до Європи - найімовірніше, вони потонули.

Про це власному кореспонденту Укрінформу повідомили у Міжнародній організації міграції (МОМ).

“Після аварії човна біля узбережжя Лівії зникли 115 мігрантів”, - поінформували в МОМ.

В організації не виключають, що жертв може бути більше.

У береговій охороні Лівії припускають, що ці люди, скоріш за все, потонули.

За даними МОМ, міграційний маршрут Середземним морем вважається одним з найнебезпечніших шляхів для біженців, які хочуть дістатися Європи. З початку цього року там загинули 680 осіб.