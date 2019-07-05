Напад на центр біженців у Лівії: Радбез ООН закликає негайно припинити вогонь

У п`ятницю, 5 липня, Рада Безпеки ООН засудила напад на центр утримання біженців у Лівії, закликала сторони до припинення вогню, повернення до політичного діалогу та повного допуску гуманітарних організацій.

Про це йдеться у заяві РБ ООН для преси, опублікованій на офіційній сторінці у Twitter постійного представництва Франції при ООН, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Члени Ради Безпеки засуджують напад на центр утримання біженців поблизу Тріполі 2 липня, який призвів до загибелі 56-ти та поранення більше 130 людей.

Члени Ради Безпеки наполягають на необхідності всім сторонам негайно деескалювати ситуацію та дотримуватися припинення вогню», - йдеться у заяві.

Радбез вимагає повернення до політичної медіації зусиллями ООН, підтверджує повну підтримку представникові генсека ООН у Лівії Гассана Саломе і нагадує, що «тривкий мир та стабільність у Лівії будуть досягнуті лише завдяки політичному вирішенню».

«Члени Радбезу ООН висловлюють глибоке занепокоєння погіршенням гуманітарної ситуації у Лівії і закликає всі сторони надати гуманітарним організаціям повний доступ», - заявляють в РБ та повторюють занепокоєння умовами, в яких перебувають люди в центрах утримання біженців.

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Радбез ООН також вимагає дотримуватися ембарго на постачання зброї до Лівії, висловлює важливість суверенітету, незалежності та територіальної цілісності країни та закликає інші держави-члени не втручатися у конфлікт та не вдаватися до кроків, які можуть його погіршити.

Як повідомляв Укрінформ, Радбез ООН вже збирався на закриті консультації 3 липня, але виробити спільну позицію тоді не вдалося.

3 липня зранку відбулася повітряна атака на центр утримання біженців у Таджурі поблизу Тріполі, в якому перебувало більше 600 мігрантів і біженців.

Трагедія сталася у розпал бойових дій між лівійськими урядовими військами та підрозділами так званої Лівійської Національної Армії під керівництвом генерала Хафтара (Haftar).

Україна наполягає на об’єктивному розслідуванні щодо авіаудару по Центру притулку для нелегальних мігрантів у Лівії, внаслідок якого загинули десятки і були травмовані сотні людей.