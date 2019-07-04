Україна наголошує на ретельному розслідуванні авіаудару по притулку для мігрантів у Лівії
Про це йдеться у коментарі МЗС України.
"Наголошуємо на необхідності проведення усестороннього об’єктивного розслідування цього злочину", - заявили у зовнішньополітичному відомстві.
Київ також закликав сторони лівійського конфлікту до негайного припинення вогню без попередніх умов, аби не допустити нових жертв. "Мир, злагода, стабільність та економічне процвітання повернуться до Лівії лише в результаті всеохоплюючого мирного діалогу, консолідації лівійського суспільства навколо спільних цінностей, - наголосили у вітчизняному МЗС.
У заяві також підкреслюється, що свою роль у досягненні цієї мети має відіграти й міжнародна спільнота.
Як повідомляв Укрінформ, сьогодні зранку відбулася повітряна атака на центр утримання біженців у Таджурі поблизу Тріполі, в якому перебуває більше 600 мігрантів і біженців. В результаті атаки загинули, щонайменше, 44 людини, і понад 80 дістали поранення. За попередньою оцінкою ООН, ця атака має всі ознаки військового злочину.