Україна наголошує на ретельному розслідуванні авіаудару по притулку для мігрантів у Лівії

Україна наполягає на об’єктивному розслідуванні щодо авіаудару по Центру притулку для нелегальних мігрантів у Лівії, внаслідок якого загинули і були травмовані десятки людей.

Про це йдеться у коментарі МЗС України.

"Наголошуємо на необхідності проведення усестороннього об’єктивного розслідування цього злочину", - заявили у зовнішньополітичному відомстві.

Київ також закликав сторони лівійського конфлікту до негайного припинення вогню без попередніх умов, аби не допустити нових жертв. "Мир, злагода, стабільність та економічне процвітання повернуться до Лівії лише в результаті всеохоплюючого мирного діалогу, консолідації лівійського суспільства навколо спільних цінностей, - наголосили у вітчизняному МЗС.

У заяві також підкреслюється, що свою роль у досягненні цієї мети має відіграти й міжнародна спільнота.

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Як повідомляв Укрінформ, сьогодні зранку відбулася повітряна атака на центр утримання біженців у Таджурі поблизу Тріполі, в якому перебуває більше 600 мігрантів і біженців. В результаті атаки загинули, щонайменше, 44 людини, і понад 80 дістали поранення. За попередньою оцінкою ООН, ця атака має всі ознаки військового злочину.