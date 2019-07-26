У Палаті представників США можуть взятися за імпічмент Трампу

Юридичний комітет Палати представників Конгресу США звертається до федерального суду задля отримання додаткових даних про розслідування Мюллера, аби вирішити, чи починати процедуру імпічменту президента США Дональда Трампа.

Про це голова комітету Джерром Надлер заявив на пресконференції, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Оскільки правила міністерства юстиції США не дозволяють кримінальне переслідування діючого президента, Палата представників Конгресу США виявляється єдиною інституцією федерального рівня, яка може притягнути президента Трампа до відповідальності за його вчинки», - процитував Надлер подання Демократичної партії до федерального суду.

За словами Надлера, щоб почати процес імпічменту, Палата представників повинна мати доступ до всіх матеріалів та фактів, аби вирішити, чи мусить вона застосувати статтю першу (Конституції США — ред.), яка дає право законодавчому органу розпочати процедуру імпічменту.

Політик пояснив, що демократична партія США підозрює президента у перешкоджанні правосуддю під час розслідування Мюллера, і «буде розслідувати провину президента». Він додав, що цей крок ще не є початком імпічменту, але може призвести до його початку.

«Ми будемо вимагати подальших свідчень від ключових свідків. Як ви вже знаєте, комітет вже надіслав кілька додаткових повісток», - додав він.

Надлер розповів, що демократи будуть також вимагати надання «важливих документів» від міністерства юстиції та Білого Дому.

«З розслідування Мюллера випливає, що будь-який американський громадянин, який би вчинив дії, які вчинив президент США, був би звинувачений у багатьох злочинах», - заявив він.

За словами Надлера, це черговий крок у розслідуванні втручання Росії у президентські вибори в США. Водночас, деякі з членів комітету на уточнююче питання журналістів відповіли, що вони справді роблять крок до можливого початку процедури імпічменту.

«Ми офіційно починаємо розгляд питання, чи ініціювати процедуру імпічменту. Так, ми щойно перетнули цю межу», - заявила Вероніка Ескобар, конгресвумен-демократка від штату Техас.

Раніше, виступаючи 24 липня у правоохоронному комітеті Палати представників Конгресу США, Мюллер повідомив, що за свою кар’єру бачив чимало спроб нападу на американську демократію, і російське втручання у вибори 2016 року було «одним із найсерйозніших».

Як повідомляв Укрінформ, розслідування спецпрокурора США Роберта Мюллера щодо можливих зв'язків і змови між учасниками виборчої кампанії Дональда Трампа та Росією тривало з червня 2017-го до березня 2019 року.

За його результатами був підготовлений більш ніж 400-сторінковий звіт, у якому вказується на «систематичне та масштабне» втручання Росії у виборчий процес у США у 2016 році.

Водночас у висновках звіту йдеться про те, що доказів змови Трампа з росіянами, достатніх для висунення обвинувачення, знайдено не було. Однак прокурори не виключили, що президент США намагався перешкодити правосуддю під час розслідування.