Прокурори не можуть звинуватити Трампа, поки він президент — Мюллер

Колишній спеціальний прокурор США Роберт Мюллер заявив, що обвинувачення у перешкоджанні правосуддю можуть бути висунуті Дональду Трампу після того, як він залишить посаду президента, допоки ж він на ній знаходиться, прокурори не мають такого права.

Про це він заявив під час відкритих слухань у комітеті з правоохоронної діяльності Палати представників Конгресу США, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Правила Офісу юридичної ради вказують на те, що ми не можемо висувати обвинувачення чинному президенту", - наголосив Мюллер, відповідаючи на запитання конгресмена-республіканця Кена Бака, чому президенту не були висунуті обвинувачення у перешкоджанні правосуддю попри зазначені у звіті факти.

Мюллер додав, що таким чином, він не мав одного з інструментів, потрібних прокурорам для висунення обвинувачення.

На запитання конгресмена, чи означає це, що прокурори можуть висунути обвинувачення президенту за підозрою у перешкоджанні правосуддю вже після того, як він залишить посаду, Мюллер відповів: "Так".

У вступному слові перед слуханнями колишній спецпрокурор нагадав, що 7 обвинувачених були засуджені чи визнали провину, а розслідування визначило, що російський уряд втрутився в американські вибори у "приголомшливий та систематичний" спосіб.

Водночас він вчергове повторив: розслідування не знайшло фактів змови членів виборчої кампанії Трампа з російським урядом у цих зусиллях.

Щодо перешкоджання правосуддю, в якому підозрювали президента США Дональда Трампа, Мюллер заявив, що не мав юридичного права обвинувачувати діючого президента, хоча факти перешкоджання були зафіксовані.

Вранці 24 липня, перед початком свідчень Мюллера у Конгресі, президент США Дональд Трамп опублікував цілих вісім повідомлень у Twitter зі словесними нападами особисто на Мюллера, демократів, американську пресу. Він знову звинуватив спецпрокурора в заангажованості, назвав розслідування "полюванням на відьом", вчергове великими літерами написав "ЖОДНОЇ ЗМОВИ, ЖОДНИХ ПЕРЕШКОДЖАНЬ".

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Як повідомляв Укрінформ, розслідування спеціального прокурора США Мюллера щодо можливих зв’язків і змови між співробітниками виборчої кампанії Дональда Трампа та Росією, яка втручалася у президентські вибори США 2016-го року, тривало з червня 2017 до березня 2019 року.

За результатами був підготовлений звіт на понад 400 сторінок, у якому йдеться про "систематичне та масштабне" втручання Росії у виборчий процес у США у 2016-му році.

Водночас у висновках звіту йдеться про те, що доказів змови Трампа з росіянами, достатніх для висунення обвинувачення, знайдено не було. З іншого боку, прокурори не виключили, що президент США намагався перешкодити правосуддю під час розслідування.

Фото: The White House