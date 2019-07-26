Румунія заблокувала перевезення по Дунаю військової техніки з Росії до Сербії – ЗМІ

Румунія заблокувала транзитний вантаж (військова техніка), яка прямувала з Росії до Сербії.

Як повідомляють румунські ЗМІ, офіційний Белград обвинувачує в цьому зв'язку Румунію в порушенні міжнародної Конвенції про режим навігації по Дунаю.

«Румунія стала на заваді транспортування 30-ти танків і 30-ти броньованих машин, які прямували з Росії до Сербії. Інформацію про це підтвердив один з депутатів сербського парламенту, військовий журналіст Мирослав Лазанскі», - йдеться в повідомленні.

Зазначається також, що танки і броньовані машини були відремонтовані і модернізовані на території Росії, проте після ремонту виникли проблеми з транспортуванням військової техніки. Було прийнято рішення про перевезення через Дунай, бо це виявився найприйнятніший і недорогий вид транспорту.

У Міністерстві закордонних справ Румунії заявили в зв'язку з цим, що транзит військової техніки був заблокований, бо «не було дотримано всі легальні норми при здійсненні таких перевезень».

У МЗС Румунії нагадали, що «для видачі ліцензії на транзит військової техніки (ліцензія видається тільки румунським операторам) необхідно дотримуватися деяких умов. Зокрема, оператор, який здійснює перевезення на основі транзитної ліцензії не повинен обслуговувати фізичних і юридичних осіб з Російської Федерації, проти якої Євросоюзом були застосовані санкції через агресивні дії Росії проти України».